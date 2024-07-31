Одного з лідерів ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані

Лідера політичного крила ХАМАС Ісмаїла Ханію вбили в Тегерані рано-вранці 31 липня.

Про це пишуть Reuters і CNN, а також іранські інформаційні агентства Tasnim, Irna та Mehr.

За даними Irna, яке цитує заяву угруповання ХАМАС, Ісмаїла Ханію вбили під час «ізраїльського рейду» на його резиденцію в Тегерані зранку 31 липня — в Іран він приїхав для участі в інавгурації президента Ірану Масуда Пезешкіана. Разом з Ханією помер його охоронець.

В Ізраїлі смерть Ханії поки не коментували. Однак ізраїльські військові заявили CNN, що «не реагують на повідомлення в іноземних ЗМІ», і відмовилися від коментарів. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) теж поки що не робила офіційних заяв.

Іран не надав жодних подробиць про те, як вбили Ханію. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) оголосив, що його смерть розслідують — результат оголосять пізніше. Убивство Ханії в Ірані є серйозною ескалацією, яка не досягне своїх цілей, заявив Reuters представник ХАМАС Самі Абу Зухрі.