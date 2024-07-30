Ізраїль атакував Бейрут у відповідь на удар «Хезболли», через який загинули діти

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаудару по столиці Лівану Бейруту у відповідь на удар ліванського угруповання «Хезболла» по Голанських висотах, через який загинули 12 дітей.

Про це повідомила пресслужба ЦАХАЛ.

Ціллю удару назвали командувача «Хезболли», якого вважають відповідальним за загибель дітей. Деталі, як пише ЦАХАЛ, будуть згодом.

Ізраїльське медіа The Times of Israel пише, що, імовірно, обʼєктом авіаудару по Бейруту був Фуад Шукр, також відомий як Хадж Мохсін, — старший радник лідера угруповання Хасана Насралли.

Кілька років тому Армія оборони Ізраїлю називала Шукра очільником проєкту високоточних ракет «Хезболли». Він у розшуку США за участь у вибуху 1983 року казарм морської піхоти США в Бейруті.

Удар «Хезболли» по Голанських висотах

Атака сталась 27 липня. Зі сторони Лівану запустили близько 30 ракет. Частину ізраїльська ППО змогла перехопити, але деякі все ж долетіли.

Під ударом опинилося селище Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Там ракети вдарили по футбольному полю, де в той час були діти. За останніми даними, 12 дітей і підлітків загинули, більш як 30 отримали поранення. Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує. США також вважають, що ракети запустила «Хезболла». BBC зазначає, що перед тим як стали відомі наслідки удару, угруповання саме зізнавалося в запуску ракет по ізраїльській базі, розташованій біля гори Гермон — її південні схили розташовані на Голанських висотах.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після атаки заявляв, що наближається момент «тотальної війни проти «Хезболли» та Лівану».

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла» була заснована в 1982 році за підтримки Ірану і визнана терористичною в багатьох країнах світу. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

«Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters із посиланням на американського чиновника писало: США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.