Новим президентом Ірану став реформістр Масуд Пезешкіан

У другому турі президентських виборів в Ірані переміг 69-річний реформіст Масуд Пезешкіан — він обійшов консерватора Саїда Джалілі.

Про це повідомило державне іранське агентство IRNA.

За Пезешкіана проголосували майже 16,4 мільйона виборців, а за Джалілі — понад 13,5 мільйона. Явка виборців становила 49,8%.

Пезешкіана вважали єдиним кандидатом-реформістом на цих президентських виборах. Його політичний шлях почався, коли він приєднався до адміністрації експрезидента Ірану Мохаммада Хатамі як заступник міністра охорони здоровʼя в 1997 році. За чотири роки його призначили міністром охорони здоровʼя — він працював на цій посаді у 2001—2005 роках.

Відтоді Пезешкіан пʼять разів обирався до іранського парламенту, де також обіймав посаду віцеспікера парламенту у 2016—2020 роках.