Іран атакував Ізраїль ракетами й дронами — ЦАХАЛ заявляє про збиття майже всіх цілей

Іран вночі запустив по Ізраїлю 170 безпілотників, 30 крилатих ракет і 120 балістичних. У ЦАХАЛ заявляють про збиття 99% цілей.

Речник армії Даніель Хагарі заявив, що жоден із дронів не увійшов у повітряний простір Ізраїлю — винищувачі союзників збили всі над Іраком та Йорданією, передає The Times of Israel.

Крилаті ракети також збили за межами країни, а от балістичні ракети вже перехоплювали в небі над Ізраїлем. Деякі з них влучили в авіабазу Неватім на півдні країни, проте руйнування там незначні й авіабаза працює у звичайному режимі, запевняє Хагарі.

Медики «Червоного щита Давида» заявили, що по допомогу після атаки звернулася 31 людина. На півдні країни поранені двоє дітей, а в центральному регіоні Шарон сталася пожежа в медичному закладі.

Президент США Джо Байден провів телефонну розмову з премʼєром Ізраїлю Нетаньягу й оголосив про термінове скликання лідерів країн G7. Як повідомляє CNN, Байден заявив, що Штати не братимуть участі у будь-яких наступальних діях проти Ірану в разі бойових дій.

Водночас держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Штати засуджують напад Ірану і підтримуватимуть Ізраїль.

«США засуджують напад Ірану на Ізраїль. Як сказав президент, наша відданість безпеці Ізраїлю від загроз з боку Ірану є залізною», — написав він.

Тегеран оголосив, що не прагне ескалації в регіоні, але у разі військової відповіді від Ізраїлю обіцяє ще більш потужну атаку.

Пізніше ЦАХАЛ заявив, що цієї ночі вдарив по обʼєктах угруповання «Хезболла». Зокрема, Ізраїль атакував будівлі підрозділу сил спецоперацій «Радван» на півдні Лівану. Винищувачі ЦАХАЛ вразили ще кілька військових обʼєктів «Хезболли» у селах Кафр Кіла та Аль-Хʼям. Це стало відповіддю на нічну атаку Ірану на Ізраїль.

Близько 7-ї ранку Ізраїль знову відкрив свій повітряний простір після атаки. Слідом за ним це зробила Йорданія.

Ескалація на Близькому Сході

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе.

Увечері 12 квітня з Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.