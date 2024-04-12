Ліван випустив по Ізраїлю майже 50 ракет. У найближчі 48 годин очікують напад зі сторони Ірану

З Лівану по півночі Ізраїлю випустили майже 50 ракет. Відповідальність за це взяло угруповання «Хезболла» — це нібито удари на підтримку палестинців у Газі й відповідь за ізраїльські удари по півдню Лівану.

Про це пишуть Al Jazeera і The Times of Israel.

Армія оборони Ізраїлю каже, що частину ракет вдалося перехопити, а решта впали на відкритій місцевості. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань.

У ЦАХАЛ додали, що перед цим ізраїльські сили ППО збили два безпілотники. Крім того, Ізраїль у відповідь атакував місця на півдні Лівану, звідки здійснювалися пуски ракет.

Повітряну тривогу на півночі Ізраїлю оголошували щонайменше двічі. У мережі також зʼявилися ролики, на яких видно роботу ізраїльської ППО.

Тим часом США відправляють підкріплення на Близький Схід через побоювання нападу Ірану на Ізраїль, пише AFP. Іран, своєю чергою, закликає Білий дім не втручатися у його конфлікт з Ізраїлем та погрожує атакувати американські бази у відповідь.

Як зазначило одне з джерел Axios, незрозуміло, чи Іран погрожує атакувати військові бази США в регіоні, якщо вони допоможуть Ізраїлю перехопити запущені ракети, чи тільки якщо вони візьмуть участь в ударі, якого Ізраїль завдасть у відповідь. Водночас інше джерело видання зазначило, що військові бази США атакують, тільки якщо американці прямо приєднаються до ізраїльського контрудару.

За даними Bloomberg, Ізраїль готується до удару від Ірану в найближчі 48 годин. Очікують, що Ізраїль атакують за допомогою балістичних ракет і безпілотників. За джерелами видання, цілями стануть урядові обʼєкти.

Що передувало

Зранку 1 квітня сталась атака на консульство Ірану в Дамаску. Тоді загинули два іранських генерали й пʼять офіцерів, зокрема й впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді, старший командир Корпусу вартових ісламської революції. Іран звинуватив в атаці Ізраїль.

Після удару верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив, що «сіоністський режим буде покараний». Пізніше військовий радник Хаменеї пригрозив, що жодне з посольств Ізраїлю «більше не перебуває в безпеці».

Після погроз Ірану завдати удару у відповідь ЦАХАЛ 4 квітня посилив свою оборону і привів у готовність підрозділи й резерв. Тоді ж премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу відреагував на можливу атаку Ірану, зазначивши, що Ізраїль вже роками бореться з войовничим сусідом і зуміє захистити себе. Однак, за словами джерел, ізраїльтянам буде складно захиститися від нападу такого масштабу. Співрозмовники додали, що хоча іранці можуть обрати й менш масштабну атаку, щоб уникнути різкої ескалації, їхня відповідь неминуча.