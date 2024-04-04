Іран пригрозив «покарати» Ізраїль за авіаудар по консульству в Сирії

Іран пригрозив помститися Ізраїлю за авіаудар по консульству Ірану в Сирії, в результаті якого загинули сім іранських чиновників.

Про це пише Politico.

Президент Ірану Ебрагім Раїсі заявив, що атака «не залишиться без відповіді», а верховний лідер Ірану Алі Хаменеї попередив, що Ізраїль «буде покараний».

«З божою допомогою ми змусимо сіоністів покаятися в їхньому злочині агресії проти іранського консульства в Дамаску», — написав Хаменеї в окремому повідомленні на X.

3 квітня Іран також оголосив, що похорон загиблих в результаті удару ЦАХАЛ в Дамаску, відбудеться 5 квітня в Тегерані, де з промовою виступить командувач «Корпусу вартових ісламської революції» генерал-майор Хоссейн Салямі.