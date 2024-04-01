Медіа: У Сирії ракетний удар вбив високопосадовця КВІР — Ізраїль може бути причетний

У сирійській столиці Дамаск ракетний удар знищив резиденцію при посольстві Ірану. Будівля повністю обвалилася.

Іранські державні медіа пишуть, що це був ізраїльський удар. Загинули від шести до восьми людей, зокрема кілька іранських дипломатів.

Низка медіа зазначають, що під час удару в будівлі була зустріч високопосадовців Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Агентство Reuters з посиланням на джерело в ліванських службах безпеки повідомляє, що одним із загиблих був впливовий бригадний генерал Мохаммад Реза Захеді — старший командир Корпусу вартових ісламської революції.

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Журналісти Reuters були на місці події й бачили уламки будівлі резиденції, що повністю зруйнувалася після ракетного удару. На місці також були міністри закордонних справ Сирії та Ірану.