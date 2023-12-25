Ізраїльська армія ліквідувала високопосадовця Корпусу вартових Ісламської революції в Сирії

Ізраїльська авіація кілька годин тому завдала ударів по передмісті сирійського Дамаска.

Державне телебачення Ірану перервало регулярний випуск новин, щоб оголосити про вбивство Сеєда Разі Мусаві — одного з найстаріших і впливових радників Корпусу вартових Ісламської революції Ірану, який курирував іранські сили в Сирії.

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Мусаві був наближеним довіреним представником іранського генерала Касема Сулеймані, якого американські сили вбили під час атаки на військову базу поблизу аеропорту Багдаду в січні 2020 року.

Ізраїльський телеканала і24 повідомляє, що авіація загалом завдала ударів по двох різних обʼєктах поблизу Дамаска, повʼязаних із ліванською «Хезболлою» і з підтримуваними Іраном ополченцями.

Низка медіа пишуть, що Мусаві ― дуже «поважна» ціль. За непідтвердженими даними іранських опозиційних медіа, Мусаві відповідав за координацію фінансування та передачу матеріально-технічного забезпечення з Тегерану до довірених людей в Сирії.