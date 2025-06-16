Axios: Трамп і Зеленський зустрінуться на саміті G7 у Канаді

Президенти США та України Дональд Трамп і Володимир Зеленський планують зустрітися на саміті G7 («Великої сімки») у Канаді.

Про це пише Axios із посиланням на представника Білого дому.

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Це перша зустріч президента Зеленського та Трампа після розмови у Ватикані у квітні 2025 року. Тоді на похороні Папи Римського Франциска вони поговорили близько 15 хвилин.

Один український посадовець, який брав участь у підготовці до саміту, сказав, що надія на рішучу заяву на підтримку України згасла. Натомість успіхом для Києва буде лише дружня зустріч між Трампом і Зеленським.

Окрім Зеленського, Трамп особисто зустрінеться з премʼєр-міністром Канади Марком Карні та президенткою Мексики Клаудією Шейнбаум. У центрі уваги саміту — ескалація між Іраном та Ізраїлем, американські мита і війна в Україні.

Востаннє, коли Канада приймала саміт у 2018 році, Трамп покинув його. Тодішнього премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо він назвав «дуже нечесним і слабким» та доручив делегації США відкликати схвалення підсумкового комюніке.

Тож цього разу Канада відмовилася від ідеї традиційного спільного комюніке. Натомість публікуватимуть підсумки, сподіваючись стримати дипломатичну катастрофу і зберегти взаємодію зі США, зазначає Reuters.