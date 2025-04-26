Зеленський і Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського. Вони проведуть ще одну зустріч

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом перед похороном Папи Римського Франциска, який нині проходить у Ватикані.
Про це пише Sky News із посиланням на джерела.
Президенти домовилися провести подальші переговори після церемонії. Зараз вони обидва присутні на прощанні з Папою Римським Франциском.
Деталі зустрічі та що саме обговорювали лідери — поки що невідомо. Але це вперше, коли Зеленський і Трамп зустрічаються після зустрічі в Білому домі наприкінці лютого 2025 року, коли вони публічно посперечалися.
Що відбувається між Україною та США
Останні місяці неспокійні для відносин України та США. Після гучної суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі США призупинили поставки зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Згодом обмін розвідданими відновили — коли Україна негайно погодилася на тимчасове перемирʼя.
Після цього Вашингтон активно веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.
Західні медіа часто пишуть про мирний план, який зараз розробляють США, Україна, європейські союзники та Росія.
За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання. Різні іноземні медіа писали про те, що США запропонують визнати Крим російським.
Очікувалося, що Вашингтон запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня, про що писало The Washington Post.
На ці повідомлення медіа про нібито американський план 22 квітня зреагував президент України Володимир Зеленський. За його словами, Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Він наголосив, що Київ юридично не визнає російську анексію Криму, бо це поза українською Конституцією. До цього, 17 квітня, він розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій. Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії.