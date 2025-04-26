Зеленський і Трамп зустрілися перед похороном Папи Римського. Вони проведуть ще одну зустріч

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом перед похороном Папи Римського Франциска, який нині проходить у Ватикані.

Про це пише Sky News із посиланням на джерела.

Президенти домовилися провести подальші переговори після церемонії. Зараз вони обидва присутні на прощанні з Папою Римським Франциском.

Деталі зустрічі та що саме обговорювали лідери — поки що невідомо. Але це вперше, коли Зеленський і Трамп зустрічаються після зустрічі в Білому домі наприкінці лютого 2025 року, коли вони публічно посперечалися.

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Що відбувається між Україною та США

Останні місяці неспокійні для відносин України та США. Після гучної суперечки Дональда Трампа і Володимира Зеленського в Білому домі США призупинили поставки зброї та обмін розвідувальними даними з Україною. Згодом обмін розвідданими відновили — коли Україна негайно погодилася на тимчасове перемирʼя.

Після цього Вашингтон активно веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря тільки після зняття західних санкцій.

Західні медіа часто пишуть про мирний план, який зараз розробляють США, Україна, європейські союзники та Росія.