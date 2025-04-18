Bloomberg: США представили союзникам пропозицію щодо мирної угоди між Україною і РФ — вона передбачає послаблення санкцій

США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною. Вона включає визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.
Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами європейських посадовців, контури американського плану обговорили під час зустрічей у Парижі 17 квітня.
Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.
Один зі співрозмовників заявив, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не будуть остаточним врегулюванням і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Джерела підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що вкрай важливо надати Україні гарантії безпеки для забезпечення будь-якої угоди.
Україна вже погодилась на припинення вогню, її позиція полягає в тому, що Москва також повинна погодитися на це, перш ніж обговорювати інші питання, повідомив співрозмовник Bloomberg. За його словами, завданням української делегації в Парижі було обговорити, як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню, а також питання миротворчого контингенту.
- Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемир’я. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.
- Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.
- 18 квітня держсекретар Рубіо заявив, що США можуть припинити зусилля з досягнення миру в Україні за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.