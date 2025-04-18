Bloomberg: США представили союзникам пропозицію щодо мирної угоди між Україною і РФ — вона передбачає послаблення санкцій

США представили союзникам пропозиції щодо укладення мирної угоди між Росією та Україною. Вона включає визначення умов припинення бойових дій та послаблення санкцій проти Москви в разі тривалого припинення вогню.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами європейських посадовців, контури американського плану обговорили під час зустрічей у Парижі 17 квітня.

Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники. Прагнення України приєднатися до НАТО теж не обговорюватимуть.

Один зі співрозмовників заявив, що плани, які необхідно додатково обговорити з Києвом, не будуть остаточним врегулюванням і що європейські союзники не визнають окуповані території російськими. Джерела підкреслили, що переговори будуть безрезультатними, якщо Кремль не погодиться припинити бойові дії, і що вкрай важливо надати Україні гарантії безпеки для забезпечення будь-якої угоди.

Україна вже погодилась на припинення вогню, її позиція полягає в тому, що Москва також повинна погодитися на це, перш ніж обговорювати інші питання, повідомив співрозмовник Bloomberg. За його словами, завданням української делегації в Парижі було обговорити, як буде здійснюватися моніторинг припинення вогню, а також питання миротворчого контингенту.