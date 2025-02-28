Зеленський і Трамп зустрілися. Під час розмови про припинення вогню лідери перейшли на підвищений тон (оновлено)

Володимир Зеленський і Дональд Трамп зустрілися в Білому домі.Це перша зустріч лідерів США та України після того, як Дональд Трамп переміг на президентських виборах у США. Сьогодні вони мають підписати угоду про українські корисні копалини.

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Оновлено. Трамп і Зеленський почали сперечатися і перейшли на підвищений тон під час розмови.



Все почалося зі слів українського президента про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити нас у переговорний процес.



«Ви не маєте права нам вказувати, що робити», — сказав Зеленський.



Трамп почав говорити про зруйновані українські міста і нестачу чоловіків в Україні. На що Зеленський відповів, щоб американський лідер приїхав в Україну і перевірив.

«Ви маєте бути вдячними. У вас немає карт на руках», — сказав Трамп і вкотре нагадав, що США нібито дали Україні $350 мільйонів допомоги.

Президент України відповів, що «не приїхав сюди грати в карти».



Президент Зеленський також вкотре наголосив, що Європа має бути за столом переговорів.

За його словами, припинення вогню, яке пропонує Трамп, не є виходом. Україна ніколи не прийме просто припинення вогню без гарантій безпеки, бо Росія 25 разів порушувала подібні перемирʼя.

