Скільки коштувала Україні війна й умови угоди про рідкоземельні метали. Основне з пресконференції Зеленського

Президент Володимир Зеленський виступив на пресконференції перед журналістами. Говорив про війну, президента США Дональда Трампа та санкції проти пʼятого президента Петра Порошенка. Ось основні заяви.

Про заяву Трампа щодо 4% довіри до Зеленського

«Коментувати рейтинги щодо себе чи інших лідерів означає, що йде якесь політичне змагання, йдуть вибори. У нас такого нема. Довіра до мене 57% по КМІСу. Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде», — наголосив він.

За його словами, дезінформація про рейтинг в 4% йде від Росії. Зеленський додав, що Україна має докази того, що ці цифри обговорюються президентами США та Росії.

«Все-таки ми повинні впливати на дезінформаційне коло навколо президента Трампа. Я не знаю, де вони зустрічаються, в «Мар-а-Лаго» чи Вашингтоні, але постійні люди навколо нього — це і представники Угорщини, і лобісти словаків. І все це для того, аби зробити так, щоб Україна була слабкою», — наголосив Зеленський.

США допомогли вийти Путіну з ізоляції

За словами Зеленського, Сполучені Штати Америки допомогли Путіну вийти з багаторічної ізоляції.

«Я б хотів, щоби було більше правди у команди Трампа. Бо все це позитивно на Україну не впливає. Вони виводять з ізоляції Путіна, чому Путін і росіяни дуже радіють. Учора були сигнали, що з ними поводяться як з жертвами. Це щось нове», — сказав Зеленський.

Скільки коштувала Україні війна

Україні війна коштувала $320 мільярдів. З них $120 мільярдів заплатили українські платники податків, $200 мільярдів — США і ЄС. Усе це пакети зброї.

«Всього США дали нам близько $67 мільярдів на зброю і $31,5 мільярда — пряма фінансова допомога в бюджет. Були якісь окремі програми, були гуманітарні програми, ми вдячні. Але не можна нарахувати нам $500 мільярдів і просити нас повернути 500 мільярдів мінералами, це несерйозна розмова», — заявив Зеленський.

Угода про рідкоземельні метали

Україна готова підписати угоду щодо рідкоземельних металів, але Києву потрібні гарантії безпеки. Але в тій угоді, яку до Києва привіз міністр фінансів США Скотт Бессент, про гарантії безпеки нічого не було.

«Документ був чіткий лише в одному — 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано. До речі, ми цього не боїмось і я готовий до публічності цього документа. Я сказав міністру фінансів США, що цей документ не готовий. Поза моїх можливостей, поза моїх повноважень, поза Конституцією України і всього законодавства все, що там написано», — розповів президент.

Зеленський додав, що США знають, які гарантії безпеки Україна хоче бачити в документі.

«Гарантії безпеки — вони всі на столі. Я їм пропонував НАТО і я розумію, що вони не люблять, що ми навіть говоримо про це. [...] НАТО або наша армія мільйонна, фінансування цієї армії, зброя, тотальне ППО, яке є виключно у американців, і контингент від тих країн, які спроможні на якийсь термін стояти в наших містах, на наших кордонах, на контактних лініях», — повідомив він.

Санкції проти Петра Порошенка

«Правоохоронні органи нехай розказують про причини. Все це було на РНБО, фінмоніторинг все це доповів, там слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не субʼєктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися», — сказав Зеленський.