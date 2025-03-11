США відновлюють допомогу та обмін розвідданими, а Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя

Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США 11 березня у Джидді, що у Саудівській Аравії.

На зустрічі Україна погодилася прийняти пропозицію США про негайне запровадження тимчасового, 30-денного режиму припинення вогню. Його можуть запровадити за взаємною згодою сторін — якщо РФ прийме ці умови та також дотримуватиметься їх. Сполучені Штати доведуть до відома Росії, що взаємність з боку РФ є ключем до досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Українська та американська делегації на зустрічі також обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу, зокрема під час режиму припинення вогню. Йдеться про обмін військовополоненими, звільнення утримуваних цивільних та повернення примусово переміщених українських дітей.

Команди України та США погодилися визначити склад своїх переговорних груп і негайно розпочати переговори для досягнення стійкого миру, який забезпечуватиме довгострокову безпеку України. США зобов’язалися обговорити конкретні пропозиції з представниками Росії.

Під час зустрічі українська делегація вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу.

Президент США Дональд Трамп та український лідер Володимир Зеленський домовилися якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України, щоб зміцнити економіку України та гарантувати її довгострокове процвітання й безпеку.

Що кажуть у США після зустрічі з українською делегацією

Після зустрічі держсекретар США Марко Рубіо заявив, що «мʼяч тепер на боці Росії». За його словами, Україна і США зробили «позитивний крок» під час сьогоднішньої зустрічі, і він сподівається, що РФ відповість тим самим.



«Ми сподіваємося, що росіяни дадуть відповідь «так» якнайшвидше, щоб ми могли перейти до другої фази цього, тобто до реальних переговорів (...) Якщо вони скажуть «ні», то ми, на жаль, дізнаємося, що є перешкодою для миру», — сказав Рубіо.

Радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волтц сказав, що українська делегація дала зрозуміти, що вони поділяють бачення миру американського президента. Він наголосив, що обговорить це з російським колегою «найближчими днями».