WP: США під час зустрічі в Лондоні запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту

Американська сторона запропонує визнати незаконно анексований Крим частиною РФ та заморозити лінію фронту в межах мирної угоди вже 23 квітня. Такі умови США висунуть під час зустрічі з європейськими партнерами у Лондоні.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними видання, в межах домовленостей Москва має зупинити бойові дії в Україні саме тоді, коли її армія має перевагу на фронті — як у чисельності військ, так і в озброєнні.

Радник Володимира Зеленського зазначив, що з деякими ідеями Вашингтону Київ погоджується, а з іншими ні. Анонімний західний посадовець назвав тиск США на Україну «приголомшливим». Як розповідають джерела WP, через дедалі публічніше розчарування адміністрації Дональда Трампа темпами мирних переговорів Київ побоюється чергового погіршення відносин зі Сполученими Штатами.

Союзники все ще очікують гарантій безпеки та програм відбудови для України в обмін на можливі територіальні компроміси. Французькі, британські та німецькі перемовники мають намір у Лондоні підтримати позицію України, пише The Washington Post.

Європейські партнери хочуть принаймні сповільнити процес укладення угоди, яка дозволить Кремлю утримати окуповані території та вийти з-під санкцій без істотних поступок на користь Києва.

Раніше інформагентство Bloomberg вже писало про готовність США визнати Крим російським у межах майбутньої угоди про мир. За даними Bloomberg, прагнення України приєднатися до НАТО не обговорюватимуть.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.