New York Post: Умови повного припинення вогню США хочуть узгодити наступного тижня. Україна на 90% підтримує мирний план Трампа

Наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою.

Про це пише New York Post із посиланням на високопосадовця з адміністрації Трампа.

«Після цього [узгодження умов повного припинення вогню] плануємо провести [переговори] з росіянами та сказати: "Ось ваша найкраща й остаточна пропозиція", щоб зрозуміти позицію обох сторін. А вже після цього будуть визначені подальші кроки», — сказав він.

Посадовець каже, що Трамп готовий вийти з переговорів без згоди Москви, покладаючи відповідальність за конфлікт на європейських союзників Америки.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умєров та його команда продовжуватимуть працювати над залишковими застереженнями щодо мирного плану — більшість із них стосуються лінії розмежування в разі припинення бойових дій.

«Я думаю, що частина їхніх побоювань стосується територій… того, що вони називають «де-юре» і «де-факто», — зазначив представник адміністрації. — Де-факто означає, що ми визнаємо: росіяни окупували цю територію, але це не значить, що Україна відмовляється від неї назавжди. Де-юре — це визнання, що [росіяни] цю землю забрали, і ми більше її не побачимо», — сказав чиновник.



Він каже, що щоб підштовхнути Росію до столу переговорів, спеціальний представник президента Стів Віткофф може запропонувати Москві пом’якшення санкцій та, можливо, розморожування заарештованих активів.

За словами цього джерела, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який цього тижня в Парижі представили держсекретар і два спецпредставники.

На паризьких зустрічах, за даними Bloomberg, американська сторона представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Видання також писало, що США готові визнати Крим російським у рамках майбутньої мирної угоди. Водночас Зеленський постійно зазначає, що Україна не визнаватиме будь-які свої окуповані території російськими — це червоні лінії. Президент 17 квітня розповів, що Україна обговорює зі США припинення вогню, але без питання територій.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.





Держсекретар США Марко Рубіо визнав, що РФ порушує часткове перемирʼя, і застеріг росіян від затягування мирного процесу. Раніше президент США Дональд Трамп обіцяв, що введе жорсткі санкції проти РФ у такому разі, але досі цього не зробив.

Рубіо 18 квітня, після зустрічі із союзниками в Парижі 17 квітня, заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди.

Трамп того ж дня підтвердив заяву свого держсекретаря Рубіо про те, що США відступлять від перемовин, якщо сторони будуть ускладнювати припинення війни в Україні.

