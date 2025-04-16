Politico: Держсекретар США і спецпосланець Трампа приїдуть до Франції для переговорів про Україну

Державний секретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф уже цього тижня поїдуть до Франції, аби обговорити питання війни в Україні.

Про це пише Politico з посиланням на джерела.

Рубіо зустрінеться з очільником Міністерства закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро, а Віткофф — із французьким президентом Емманюелем Макроном. Крім України, важливими темами переговорів у Франції стануть Іран і тарифна політика США.

Віткофф раніше кілька разів приїжджав до Росії для зустрічей із президентом РФ Володимиром Путіним. А Рубіо очолював делегацію США на переговорах із Росією в Саудівській Аравії.

Сам президент Франції Макрон разом із британським премʼєром Кіром Стармером очолює так звану «Коаліцію охочих». Це обʼєднання міжнародних союзників, які прагнуть допомогти припинити бойові дії в Україні. Плани можуть включати введення миротворчого контингенту деякими європейськими країнами.