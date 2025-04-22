Зеленський: Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо відмови від територій. Київ юридично не визнає російську анексію Криму

Україна не отримувала офіційних пропозицій щодо обміну чи відмови від територій. Київ юридично не визнає російську анексію Криму.

Це сказав Володимир Зеленський на брифінгу 22 квітня.

«Нема про що говорити — це поза межами нашої Конституції. Це наша територія, територія народу України… Цього не буде», — сказав він щодо питання тимчасово окупованого Криму та інших територій.

Про повідомлення медіа щодо пропозиції визнати Крим російським президент сказав, що «це сигнали, це ідеї, це бачення, це можна по-різному назвати. Але це не офіційна пропозиція Україні».

Зеленський сказав, що точно не знає, чиї це пропозиції. Можливо, це бачення США, а можливо, це те, що зрозуміли американці після розмов з Путіним.

Проте українська делегація на зустрічі в Лондоні має мандат на обговорення часткового або повного припинення вогню. Україна також готова зафіксувати, що після припинення вогню готова на переговори в будь-якому форматі. Бо тоді буде бачення, що РФ готова до серйозних кроків.

Незадовго до брифінгу Зеленського WP писало, що США під час зустрічі в Лондоні 23 квітня запропонують визнати Крим російським і заморозити лінію фронту.

Переговори про припинення вогню

Вашингтон веде переговори з Росією та Україною про завершення війни, але справжнього повного припинення вогню поки що не видно. Київ уже погодився зупинити бойові дії в Чорному морі та не бити по російській енергетиці протягом 30-денного перемирʼя. Москва ж натомість лише пообіцяла не бити по енергетичних обʼєктах і заявила, що виконає угоди щодо Чорного моря лише після зняття західних санкцій.

New York Post 19 квітня написало про те, що наступного тижня в Лондоні США хочуть узгодити умови повного і всеосяжного припинення вогню, після цього будуть переговори з Москвою. За даними видання, міністр оборони України Рустем Умєров повідомив американських посадовців, що Київ «на 90%» підтримує мирний план президента Трампа, який представили йому посадовці США під час зустрічей у Парижі.

Згодом Міноборони України заперечило, що Київ «на 90% погодився» з мирним планом США.

За даними Bloomberg, американська сторона в Парижі представила союзникам пропозицію про врегулювання в Україні, де йдеться про умови для припинення бойових дій та помʼякшення санкцій проти РФ. Ця пропозиція фактично заморозить війну, а українські території, які зараз окуповані Росією, залишаться під контролем Москви, кажуть співрозмовники видання.

Марко Рубіо після зустрічі з союзниками в Парижі заявив, що США можуть припинити своє посередництво у встановленні миру в Україні вже за кілька днів, якщо не побачать чітких ознак можливості досягти мирної угоди. Трамп того ж дня підтвердив його слова.