МЗС Ірану: Тегеран готовий припинити атаки — якщо це зробить Ізраїль

Іран готовий припинити атаки — якщо це зробить Ізраїль, заявив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі.

Про це пишуть Associated Press, Al Arabiya і Al Jazeera.

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За словами Арагчі, Іран не хоче розширення конфлікту на інші країни регіону і діє тільки в рамках «самооборони». Однак міністр зазначив, що удари Ізраїлю можуть втягнути країни Перської затоки та «весь світ» у війну.

Він закликав США засудити дії Ізраїлю, а також підтвердив, що Тегеран готовий до досягнення угоди, в якій йтиметься про відсутність прагнення Ірану до ядерної зброї. Однак ця угода, за словами Арагчі, не повинна позбавляти Іран його «ядерних прав» — тобто розвивати ядерну програму в мирних цілях.

Арагчі також звинуватив Вашингтон у тому, що США нібито сприяли ударам Ізраїлю. За його словами, метою ударів був зрив переговорів про іранську ядерну програму, які вели через посередництво Оману Іран і США. Черговий раунд переговорів мав відбутися сьогодні, проте його скасували.

«Під час попереднього раунду переговорів американці представили низку пропозицій, які були для нас не повністю прийнятними. Ми представили нашу відповідь та наші точки зору, і ми повинні були представити контрпропозицію. Наша пропозиція могла б відкрити двері для всеохоплюючої угоди з американцями», — сказав Аббас Арагчі.

Президент США Дональд Трамп заперечує будь-яку участь його країни в ізраїльських атаках на іранські ядерні та військові обʼєкти. Водночас він закликає Іран швидше укласти «угоду» зі США з питання про ядерну програму і заявляє, що Америка готова швидко покласти край конфлікту в разі досягнення угоди. Під час переговорів США наполягали на відмові Ірану від збагачення урану.

Що передувало

Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.

Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.

Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі США про ядерну програму, запланованих на 15 червня.

Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.

У ніч на 15 червня країни продовжили обмінюватися ударами. Ізраїль атакував штаб-квартиру Міністерства оборони Ірану в Тегерані та обʼєкти ядерної програми.