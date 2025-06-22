Очільник Пентагону: Атака на Іран «не спрямована на зміну режиму». Подробиці американської операції

Під час операції «Опівнічний молот», коли США атакували, три іранських ядерних обʼєкти американські військові вперше використали надважкі протибункерні авіабомбами GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator). Усі три обʼєкти зазнали «надзвичайно серйозних пошкоджень та руйнувань», проте про точну оцінку збитків говорити зарано.

Про це на пресконференції повідомили міністр оборони США та голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн.

Операція «Опівнічний молот» проти Ірану почалась у ніч з п’ятниці на суботу опівночі за східним часом, повідомив генерал Ден Кейн на пресконференції в Пентагоні. Американські стратегічні бомбардувальники-невидимки B-2 вилетіли зі Сполучених Штатів: частина літаків полетіла на захід і літала над Тихим океаном як обманна «приманка», щоб відвернути увагу ворога, а основна ударна група з семи B-2 просувалася на схід.

Phil Stewart/REUTERS

Близько 17:00 за східним часом американський підводний човен випустив понад двадцять крилатих ракет «Томагавк» по ключових наземних об’єктах ядерної інфраструктури в Ісфахані.

Коли B-2 увійшли в повітряний простір Ірану, США застосували тактики обману: літаки літали попереду ударної групи на великій висоті й швидкості, відволікаючи ворожі винищувачі та ракети класу «земля-повітря». Під час підходу до об’єктів у Натанзі та Фордо застосували «високошвидкісну зброю придушення» разом із винищувачами, щоб забезпечити безпечний прохід бомбардувальникам.

О 18:40 головний B-2 скинув дві важкі бомби GBU-57, здатні пробивати товсті бетонні укріплення, по ядерному полігону у Фордо, а потім інші бомбардувальники атакували додаткові цілі. Загалом США скинули 16 таких бомб.

О 19:00 ударна група залишила повітряний простір Ірану. За словами Кейна, ця місія, яка стартувала з бази в Міссурі, стала найдовшою для B-2 з часу терактів 11 вересня 2001 року. Кейн підкреслив, що Іран не відкривав вогонь по США ні на підльоті, ні під час повернення. Загалом США під час операції задіяли понад 125 літаків.

Очільник Пентагону Піт Гегсет наголосив, що операція не була спрямована проти іранських військ чи іранського народу. За його словами, ця місія також не була спрямована проти режиму. Її метою було знизити рівень небезпеки для американського народу та союзників. Американський Конгрес повідомили про операцію після того, як літаки США покинули територію Ірану.

Віце-президент СШАДжей Ді Венс заявив, що Дональд Трамп тепер сподівається вирішити ситуацію дипломатичним шляхом.

«Ми не хочемо затягувати це чи продовжувати довше, ніж уже зроблено. Наша мета — припинити їхню ядерну програму», — наголосив він.

За його словами, американська сторона хоче вести переговори з іранцями про «довгострокове врегулювання цього конфлікту».

У ніч проти 22 червня США атакували три ядерні обʼєкти Ірану в містах Фордо, Натанз та Ісфаган. Трамп заявляв, що нібито всі три обʼєкти «були повністю й безповоротно знищені».

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