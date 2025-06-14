Ізраїль каже, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану

Ізраїль здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Країна вразила майже 40 обʼєктів, зокрема системи ППО та повʼязані з ними засоби.
Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).
Речник ЦАХАЛ Еффі Дефрі каже, що понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані, щоб отримати перевагу в повітрі над містом. Він стверджує, що загалом винищувачі та безпілотники літали над столицею Ірану майже 2,5 години.
«Це найглибша зона в Ірані, в якій досі діяли ВПС Ізраїлю», – сказав Дефрін, його слова передає The Times of Israel.
ЦАХАЛ також стверджує, що ізраїльські військові літаки, перебуваючи в повітряному просторі Ірану, виявили та взяли на приціл десятки ракет і пускових установок, націлених на цивільне населення Ізраїлю. Удари по цих об’єктах дозволили запобігти майбутнім ракетним атакам.
«Ми перебуваємо посеред безпрецедентного досягнення в історії Армії оборони Ізраїлю — ми відкриваємо шлях на Тегеран», — заявив начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Еяль Замір.
Міністр оборони Ізраель Кац заявив, що столиця Ірану «згорить», якщо по його країні випустять ще більше ракет. Водночас Іран каже про «більш жорстку і потужну відповідь» та погрожує розширити війну, атакуючи кораблі й бази ізраїльських союзників.
«Найближчим часом ви побачите літаки ізраїльських ВПС у небі Тегерану», — заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.
Що передувало
Уночі 13 червня Ізраїль атакував центр іранської ядерної, ракетної та військової інфраструктури.
Для того щоб нейтралізувати іранську протиповітряну оборону, Моссад задовго до атаки створив базу БпЛА на території Ірану. Їх одночасно запустили ще до початку атаки.
Після масштабного ізраїльського обстрілу в Ірані оголосили, що не братимуть участі в переговорах зі Сполученими Штатами про ядерну програму, запланованих на 15 червня.
Увечері того ж дня Іран запустив по Ізраїлю балістичні ракети кількома хвилями. Це відповідь на атаку ЦАХАЛ на військові та ядерні обʼєкти Ірану. В Ізраїлі повідомляють про трьох загиблих. Відомо, що іранська ракета влучила поблизу будинку в Рішон-ле-Ціоні, що на південь від Тель-Авіва. Ще понад 40 людей поранені, звітував посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер. За даними Fox News, уразили, зокрема, штаб-квартиру ЦАХАЛ — Кір’ят.
Пізніше Військово-повітряні сили Ізраїлю заявили, що в ніч на 14 червня завдали ударів по оборонних обʼєктах у Тегерані. Ізраїльські літаки вразили десятки цілей, зокрема інфраструктуру зенітно-ракетних комплексів.