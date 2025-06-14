Ізраїль каже, що здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану

Ізраїль здобув повітряну перевагу від Західного Ірану до Тегерану. Країна вразила майже 40 обʼєктів, зокрема системи ППО та повʼязані з ними засоби.

Про це йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

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Речник ЦАХАЛ Еффі Дефрі каже, що понад 70 винищувачів брали участь у нічній операції в Тегерані, щоб отримати перевагу в повітрі над містом. Він стверджує, що загалом винищувачі та безпілотники літали над столицею Ірану майже 2,5 години.

«Це найглибша зона в Ірані, в якій досі діяли ВПС Ізраїлю», – сказав Дефрін, його слова передає The Times of Israel.

ЦАХАЛ також стверджує, що ізраїльські військові літаки, перебуваючи в повітряному просторі Ірану, виявили та взяли на приціл десятки ракет і пускових установок, націлених на цивільне населення Ізраїлю. Удари по цих об’єктах дозволили запобігти майбутнім ракетним атакам.

«Ми перебуваємо посеред безпрецедентного досягнення в історії Армії оборони Ізраїлю — ми відкриваємо шлях на Тегеран», — заявив начальник Генерального штабу генерал-лейтенант Еяль Замір.

Міністр оборони Ізраель Кац заявив, що столиця Ірану «згорить», якщо по його країні випустять ще більше ракет. Водночас Іран каже про «більш жорстку і потужну відповідь» та погрожує розширити війну, атакуючи кораблі й бази ізраїльських союзників.

«Найближчим часом ви побачите літаки ізраїльських ВПС у небі Тегерану», — заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху.