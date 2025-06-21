У Білорусі звільнили опозиціонера Сергія Тихановського та інших політвʼязнів

У Білорусі 21 червня звільнили опозиційного блогера Сергія Тихановського, а також 13 інших політичних вʼязнів.

Про це повідомляє білоруське медіа «Наша Ніва».

За даними журналістів, звільнення громадян відбулося завдяки візиту до Мінська спецпредставника президента США Дональда Трампа — Кіта Келлога.

«Дякую уряду Литви за співпрацю та допомогу — вони залишаються справжнім другом і союзником», — прокоментував заступник Келлога Джон Коул на своїй сторінці в X.

Як відомо, Сергія Тихановського затримали перед президентськими виборами в Білорусі 2020 року. Політв’язень провів за ґратами понад п’ять років. На волі, зокрема, ексвикладачка Наталя Дуліна, активіст Акіхіро Гаєвський-Ханада, журналіст білоруської служби «Радіо Свобода» Ігор Карней.

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Також звільнили Галину Краснянську — 69-річну жінку засудили до 5 років ув’язнення. Вона має білоруське і шведське громадянство. На свободі також Кирило Балахонов, 21-річному хлопцю призначили 3,5 року ув’язнення в справі «Союзу Білоруського Національного Щита».

Сергій Шелег, 64-річний менеджер фармацевтичних компаній, отримав один із найбільших термінів за донати в Білорусі — 8,5 року. Він теж вийшов із вʼязниці.