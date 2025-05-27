FT: Позиції лідерів Європи про допомогу Україні після завершення війни дедалі більше розходяться

Франція і Британія, які виступають ініціаторами так званої Коаліції охочих, наполягають, що початковий план розміщення миротворчих військ на території України залишається здійсненним. Однак інші країни, включно з Німеччиною, ставляться до цієї ідеї більш скептично, враховуючи, що США продовжують виступати проти.

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Джерела, близькі до переговорів, кажуть, що премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Емманюель Макрон, як і раніше, підтримують ідею розміщення миротворчого контингенту. На їхню думку, це дасть змогу зберегти залученість Європи в переговори про припинення вогню, підтримає бойовий дух України і продемонструє прихильність президенту США Дональду Трампу.

Проте один європейський чиновник назвав план «мертвим», зазначивши, що його реалізація неможлива без підтримки Трампа, який, судячи з усього, не готовий її надати. Зі свого боку, французький дипломат сказав FT, що заяви про «смерть» плану «не тільки сильно перебільшені, а й повністю неправдиві». Він додав, що робота над планом триває «у звичайному темпі».

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак згодом міністр оборони Німеччини заявив, що відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, у Чехії теж.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Володимир Зеленський на брифінгу 19 березня заявив, що позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправки миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США, то країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Також це впливає на кількісний склад контингенту тієї чи іншої країни. Дискусії тривають, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.