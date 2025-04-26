The Telegraph: США приватно погодилися надати гарантії безпеки військам «Коаліції охочих» в Україні

Президент США Дональд Трамп приватно погодився надати гарантії безпеки для західних військ із «Коаліції охочих», якщо їх розмістять в Україні.

Про це пише британська газета The Telegraph із посиланням на власні джерела.

Газета пише, що американські посадовці відкрили двері для надання розвідувальної та матеріально-технічної підтримки британським та європейським солдатам для підтримки мирної угоди в Україні з суші, повітря та моря. Чи захочуть США втрутитися, якщо західні солдати зазнають нападу з боку Росії, — досі відкрите питання.

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Європейські лідери визнають, що Трамп не захоче відправляти американські війська. Але додають, що підтримка США є важливою для того, щоб стримуючий фактор спрацював.

Публічно Трамп часто відмахувався від закликів надати гарантії безпеки Україні. Він казав, що американці, які потрапляють в Україну, щоб отримати доступ до рідкісних корисних копалин, зупинять Росію від нападу фактом своєї присутності.

Проте, за інформацією видання, у приватних перемовинах останніми тижнями американські переговорники чітко дали зрозуміти, що готові надати підтримку західним силам. Один з видів такої підтримки — обмін розвідданими. Інший — це логістична допомога. Європейські літаки, кораблі та наземні сили потребуватимуть постачання та допомоги в аналізі переміщень російських військ в Україні й за її межами. Британські високопосадовці наголошують на тому, що важко передбачити, що саме і коли схвалить Трамп.

Оперативні перемовини щодо «Коаліції охочих» поділили на чотири умовні сегменти військової діяльності: «небо», «море», «суша» і «відновлення».

«Небо» і «море» передбачають, що європейські союзники контролюватимуть повітряний простір над Україною та Чорним морем, щоб Росія не порушувала умов миру. Третій сегмент — «суша» — стосується військ, розташованих безпосередньо на українській території. Водночас лінію фронту з Росією після можливого мирного договору утримуватимуть саме українські військові, а не західні.

Четвертий напрям планів коаліції — «відновлення» — стосується довгострокового забезпечення української армії, яка нині вважається найбоєздатнішою в Європі.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Однак згодом міністр оборони Німеччини заявив, що відкритий до ідеї відправити миротворців в Україну.

Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Володимир Зеленський на брифінгу 19 березня заявив, що позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправки миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США, країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Також це впливає на кількісний склад контингенту тієї чи іншої країни. Дискусії тривають, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.