В Україну відправлять франко-британську місію — працюватиме над зміцненням ЗСУ

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що його країна разом з Великою Британією направлять в Україну спільну місію, яка зʼясовуватиме, що треба зробити для зміцнення Сил оборони України.

Про це він сказав за підсумками засідання «Коаліції охочих», у якій брали участь 30 лідерів.

За його словами, наразі немає одностайності стосовно відправлення в Україну європейських сил стримування після домовленості про повне припинення вогню. Однак є домовленість, що будь-які майбутні гарантії безпеки повинні ґрунтуватися на трьох стовпах:

Сильна українська армія. Для цього франко-британська місія відправиться в Україну і зʼясує, що можна зробити для підтримки її війська.

Підтримка на «стратегічних» позиціях. Сили стримування не розміщуватимуть на фронті, але вони надаватимуть допомогу українським військовим у «стратегічних» районах.

Переозброєння Європи й демонстрація європейської позиції. Це означає, що європейські вимоги мають бути включені до будь-яких мирних переговорів.

Емманюель Макрон додав, що робота триватиме, а він і Кір Стармер підтримуватимуть динаміку так званої «Коаліції охочих».

Французький президент сказав, що Європа має бути готова до будь-яких обставин, навіть якщо США не підтримають її ініціативу з безпеки. Водночас він припустив, що Трамп може передумати, коли побачить, що Росія не грає чесно та не виконує його очікувань.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість, як і в Чехії.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.

Володимир Зеленський на брифінгу 19 березня заявив, що позиція США впливає на позицію європейських країн у питанні відправки миротворців в Україну. Якщо до процесу долучаться США, країн, які будуть готові відправити свій контингент в Україну, може побільшати. Окрім того, це впливає на кількісний склад контингенту тієї чи іншої країни. Дискусії тривають, тому точну кількість потенційних миротворчих військ президент не назвав.