The Telegraph: Президент Франції розглядає ідею відправки миротворців в Україну під керівництвом ООН

Президент Франції Емманюель Макрон вивчає ідею відправлення миротворців в Україну під керівництвом Організації Обʼєднаних Націй. Це альтернативний варіант плану, який він раніше спільно розробляв з премʼєром Великої Британії.

Про це повідомляє The Telegraph.

Президент Франції на засіданні Європейської ради 20 березня обговорив цю ідею з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. The Telegraph не пише про реакцію останнього.

Водночас видання зазначає, що для того, щоб ввести будь-які миротворчі сили ООН, рішення має схвалити Рада безпеки ООН. Тому в контексті цієї ідеї «перспективи видаються незначними», бо Росія і, можливо, США будуть проти.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США і Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка військ до України, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні та підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія теж до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський премʼєр Ентоні Албанезе. Премʼєр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.