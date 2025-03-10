РФ попередила Австралію про «серйозні наслідки», якщо країна відправить миротворців в Україну

Росія попередила Австралію про «серйозні наслідки», якщо країна відправить миротворців в Україну. Раніше Австралія казала, що розгляне можливість відправки своїх військових в Україну.

Про це йдеться в заяві посольства Росії в Австралії, з якими ознайомилися медіа, передає The Guardian.

«Росія неодноразово давала зрозуміти, що іноземна військова присутність в Україні абсолютно неприйнятна. Тому ідея розміщення західних військових контингентів в Україні під виглядом миротворців має на меті підірвати миротворчі зусилля», — йдеться в заяві посольства РФ в Австралії.

Там наголосили, що нібито Австралія залишається на боці війни разом з тими в Європі, хто робить ставку на продовження та ескалацію конфлікту, попри «обнадійливі зрушення в бік мирних переговорів».



У посольстві попередили, що Австралія може стикнутися із «серйозними наслідками і Росія не залишатиметься пасивним спостерігачем. Там наголосили, що це не погроза, а «лише попередження». В Австралії це поки ніяк не прокоментували.

«Росія не має наміру завдавати шкоди австралійцям, і Канберра може легко уникнути неприємностей, просто утримавшись від безвідповідального авантюризму в зоні проведення спеціальної військової операції», — резюмували у заяві осольства РФ в Австралії.

Австралійський прем’єр Ентоні Албанезе напередодні заявив, що його країна розгляне можливість відправки своїх військових в Україну як частини міжнародної миротворчої операції.

Миротворчі війська в Україні

Після переговорів США й Росії про припинення війни в Україні без участі Європи та Києва у Франції зібрали екстрену зустріч з лідерами ЄС. Одним з ключових питань стала відправка до України військ, які контролювали б перемирʼя. Це було й головною суперечкою вечора.

Президент Франції Емманюель Макрон пропонував розмістити європейські миротворчі сили за майбутньою лінією розмежування в Україні, а не безпосередньо на ній. Проти одразу виступили Німеччина, Італія, Іспанія та Польща. Натомість премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна готова розгорнути війська в Україні й підтримати мирні домовленості «чоботами на землі й літаками в небі».

Головнокомандувач ЗС Швейцарії Томас Зюсслі заявив, що може відправити війська для майбутньої миротворчої місії в Україні, якщо про це проситимуть, а уряд не буде проти. Премʼєр-міністр Ірландії Мікхол Мартін сказав, що його країна теж готова відправити миротворців до України для повоєнної безпеки. Данія також до цього готова, як і Австралія, про що зазначив австралійський прем’єр Ентоні Албанезе. Прем’єр Бельгії Барт де Вевер вважає логічним, якщо Брюссель відправить війська в Україну. У Швеції не виключають таку можливість.

Тим часом парламент Болгарії ухвалив декларацію про те, що Збройні сили Болгарії не братимуть участі у воєнних діях в Україні. А в Румунії допустили, що зможуть стати центром транзиту військ для миротворчих західних сил в Україні, хоча парламент і не підтримує таку позицію тимчасового президента Іліє Болояна.

Bloomberg із посиланням на джерела пише, що Туреччина могла б розгорнути свої миротворчі сили в Україні, але не робитиме цього, якщо її не залучатимуть до всіх консультацій та підготовки формування миротворчої місії.