«Талібан» призупинив роботу єдиної жіночої радіостанції в Афганістані

Таліби призупинили роботу єдиної в Афганістані жіночої радіостанції після рейду на її приміщення.

Про це повідомляє CNN.

Кабульська радіостанція Radio Begum, якою керують жінки, а її контент спрямований на жіночу освіту, повідомила, що співробітники Міністерства інформації та культури «Талібану» утримували персонал радіостанції під час обшуку в її приміщенні.

Офіцери вилучили компʼютери, жорсткі диски, файли та телефони у співробітників, включно із журналістками, і взяли під варту двох співробітників організації, що не обіймають керівних посад.

Пізніше міністерство підтвердило призупинення мовлення радіостанції, заявивши про порушення «політики мовлення і неналежне використання ліцензії», зокрема про «несанкціоноване надання контенту і програм іноземному телеканалу».

До заборони мовлення Radio Begum транслювало шість годин уроків на день, а також програми про здоровʼя, психологію і духовність для жінок на більшій частині Афганістану. Радіостанція заявила, що надає освіту афганським дівчаткам і підтримку афганським жінкам, не будучи «залученою до жодної політичної діяльності».

Її «сестринські» канали також пропонують онлайн-уроки, зняті в студіях в Парижі. Ці уроки охоплюють ширший спектр предметів, забезпечуючи освіту в країні, де дівчаткам заборонено відвідувати школу після шостого класу.

Як «Талібан» утискає жінок в Афганістані

Після захоплення влади в серпні 2021 року таліби почали поступово утискати жінок в їхніх правах. «Талібан» заборонив жінкам навчатися в університетах та в середній школі, наказав приватним університетам не допускати їх до вступних іспитів, заборонив жінкам працювати в неурядових організаціях, займатися спортом, відвідувати парки розваг та їздити в автомобілі без хіджаба.

У країні також закрили салони краси для жінок, заборонили жінкам відвідувати національний парк Банд-е-Амір, а жінок, які зазнали насильства, відправляють до вʼязниць. Згодом «Талібан» заборонив жінкам говорити на публіці, а потім і спілкуватися між собою. Крім того, в Афганістані заборонили встановлювати вікна в будинках, які б виходили на місця, де часто бувають жінки — подвірʼя, кухня, колодязь тощо.

У березні 2024 року верховний лідер «Талібану» Мавлаві Хібатулла Ахундзада пообіцяв почати публічно забивати жінок камінням до смерті на знак боротьби із західною демократією.

Усі ці утиски «Талібан» виправдовує власним трактуванням ісламу. В ООН вважають, що «Талібан» запровадив найрепресивніший у світі режим для жінок. За це «Талібан» може постати перед Міжнародним судом ООН.