Світ вакцинується від ковіду, в космос полетіли туристи, пандам більше не загрожує зникнення, Брітні Спірс нарешті вільна! Ось 21 гарна подія 2021 року

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Бандус Катерина / «Бабель»

Цього року були гучні політичні скандали та кризи, протести та перевороти, великі аварії та катаклізми. Світ продовжував боротися з коронавірусом та його новими штамами. Щоправда, тепер уже не лише локдуанами, а й вакцинами. Але й крім цього, у 2021 році сталося чимало хорошого. Відбулися великі заходи, які торік скасували через пандемію. Приміром Євробачення та Чемпіонат Європи з футболу, і на обох Україна непогано виступила. Приватні компанії Virgin Galactic та Blue Origin відправили в космос перших туристів. На орбіту запустили новий телескоп «Джеймс Вебб». У дикій природі зросла кількість панд, і вони більше не під загрозою зникнення. Співачка Брітні Спірс звільнилася з-під опіки батька, який 13 років контролював її життя та фінанси. Ізраїль на законодавчому рівні заборонив торгувати натуральним хутром, а Україна — знущатися з тварин. Ми вибрали 21 важливу та позитивну подію 2021 року, про які ви могли забути.

1

В Україні 16 січня 2021 року набув чинності закон, ухвалений ще у квітні 2019 року, згідно з яким вся сфера обслуговування перейшла на українську мову. На прохання клієнта його можна обслуговувати іншою мовою, прийнятною для обох сторін. Це стосується не лише сфери торгівлі, а й освітніх, медичних, соціальних послуг та послуг перевезення. Кримінальної відповідальності за порушення закону немає. Проте є штрафи — вони набудуть чинності 16 липня 2022 року.

2

Деякі країни на кшталт США, Великої Британії та Німеччини розпочали вакцинацію від коронавірусу ще у грудні минулого року. Решті довелося чекати до січня-лютого 2021-го. В Україні вакцинація розпочалася наприкінці лютого. Перше щеплення препаратом Oxford-AstraZeneca (Covishield) отримав лікар-реаніматолог із Черкас Євген Горенко. Станом на 31 грудня, за даними МОЗ, першу дозу вакцини отримали 47,3% дорослого населення України, другу — 44,1%.

Getty Images / «Бабель»

3

У лютому Служба рибних ресурсів та дикої природи США повідомила, що вдалося успішно клонувати чорноногого тхора, який вважався вимерлим. Учені використали генетичний матеріал самки тхора, яка померла 30 років тому. Народжену тварину назвали Елізабет Енн.

4

У ніч на 15 березня у Лос-Анджелесі відбулася 63-тя церемонія вручення музичної премії «Греммі». Головні нагороди взяли жінки. У номінації «Запис року» перемогла Біллі Айліш із піснею “Everything I Wanted”. «Альбомом року» став “Folklore” співачки Тейлор Свіфт, а «Піснею року» — “I Canʼt Breathe” виконавиці H.E.R.

Getty Images / «Бабель»

5

У ніч на 26 квітня найкращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» визнали драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників». Найкращим актором став Ентоні Гопкінс за роль у фільмі «Батько», а найкращою акторкою — Френсіс Макдорманд за роль у фільмі «Земля кочівників». Але влада Китаю заборонила ЗМІ писати про те, що Хлої Чжао отримала «Оскар». Причиною цього стали висловлювання режисерки про те, що «в Китаї скрізь брехня».

Getty Images / «Бабель»

6

У травні Україна по двох роках повернулася на пісенний конкурс «Євробачення». У 2019 році вона відмовилася від участі, а в 2020-му конкурс перенесли через пандемію коронавірусу. Україну представляв гурт Go_A, який вперше виступив на конкурсі з піснею повністю українською мовою і посів 5 місце. Переможцем став італійський гурт Maneskin.

Getty Images / «Бабель»

7

У червні американський телеканал National Geographic повідомив, що Національне географічне товариство США нарешті визнало пʼятий океан — Південний, який омиває Антарктиду. Тепер він зʼявиться на шкільних мапах. А американські географи сподіваються, що пʼятий океан тепер визнають і на міжнародному рівні.

Getty Images / «Бабель»

8

Десятого червня Ізраїль став першою країною у світі, яка на законодавчому рівні заборонила торгівлю натуральним хутром. Закон набуде чинності на початку 2022 року. За новими правилами дозвіл на продаж та купівлю хутра будуть видавати лише у разі наукових досліджень, освіти або навчання. А ще для релігійних цілей або традицій — це стосується головного убору хасидів, який вони надягають лише в особливо урочистих випадках.

Getty Images / «Бабель»

9

З 11 червня до 11 липня в 11 європейських містах відбувся Чемпіонат Європи з футболу. Його вперше в історії перенесли на рік через пандемію коронавірусу, але назву «Євро-2020» зберегли. На ньому збірна України не лише вперше в історії вийшла у плей-офф, а й дійшла до чвертьфіналу. В 1/8 фіналу українці обіграли збірну Швеції з рахунком 2:1. Вирішальним став гол на останніх секундах додаткового часу, який забив молодий нападник Артем Довбик. У наступному раунді Україна програла збірній Англії, яка дійшла до фіналу, але поступилася італійцям.

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10

У липні Китай прибрав гігантських панд із переліку тварин, які перебувають під загрозою зникнення. Їхня кількість у дикій природі вже досягла 1 800, але вид все ще вважається вразливим.

Getty Images / «Бабель»

11

Пʼятнадцятого липня Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє жорстоке поводження та знущання з тварин, 6 серпня його підписав президент. Закон забороняє бити, вбивати, труїти або калічити тварин, дарувати їх як призи, нагороди або премії. Також забороняється вбивство тварин задля регулювання чисельності. Не можна тримати диких тварин у закладах комунального харчування, нічних клубах, готелях, а також заборонено використовувати їх для реклами.

12

Одинадцятого липня компанія Virgin Galactic відправила в космос першого туриста — свого главу Річарда Бренсона. Корабель SpaceShipTwo Unity піднявся на висоту 86 кілометрів над Землею, трохи нижче за лінію Кармана — це межа космосу, офіційно визнана NASA. Після цього екіпаж кілька хвилин пробув у стані невагомості, а потім успішно повернувся на Землю. Вже 20 липня інша компанія — Blue Origin, відправила в космос корабель зі своїм головою Джеффом Безосом та ще трьома туристами. У грудні в NASA затвердили дату першої туристичної місії на Міжнародну космічну станцію. Екіпаж вирушить на МКС 28 лютого 2022 року.

Getty Images / «Бабель»

13

Двадцять третього вересня у Сомалі вперше за 30 років відбувся публічний показ фільму. У Національному театрі у столиці Могадішо показали дві короткометражки місцевого режисера. Щоб потрапити на сеанс, глядачам довелося пройти кілька блокпостів. А директор театру заявив, що це була «історична ніч для народу Сомалі».

14

Станом на 1 жовтня 8-річна Ніколь Олівейра з Бразилії відкрила вже 18 астероїдів у рамках участі у програмі NASA для молоді. Якщо знахідки Ніколь підтвердять учені, а цей процес зазвичай триває кілька років, вона стане наймолодшим астрономом у світі, побивши попередній рекорд на 10 років.

Getty Images / «Бабель»

15

Шостого жовтня Всесвітня організація охорони здоровʼя ухвалила першу вакцину проти малярії для дітей. Застосовуватимуть її насамперед у країнах Африки. Глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав цю подію «історичним моментом».

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16

Першого листопада в Новій Зеландії птахом року вперше став ссавець — довгохвостий кажан, якого включили до конкурсу, аби підняти його авторитет як виду, що перебуває під загрозою зникнення. Але деякі з тих, хто проголосував, заявили про «вкрадені вибори». Навколо голосування на цьому конкурсі нерідко вирують пристрасті, як під час справжніх політичних виборів.

17

Дванадцятого листопада Верховний суд міста Лос-Анджелес остаточно звільнив співачку Брітні Спірс з-під опіки батька, яка тривала 13 років. У 2008 році, поки вона лікувалася від наркозалежності та була пацієнткою психіатричних лікарень, їй призначили опікунів — її батька Джеймса Спірса та адвоката Ендрю Воллета. Вони отримали контроль над її життям та фінансами. За цей час співачка неодноразово намагалася звільнитися від опікунства через суд, а її фанати вибудовували теорії змови.

18

Тридцятого листопада острівна держава Барбадос із конституційної монархії перетворилася на республіку, вийшовши з-під корони Великої Британії. Таким чином країна розірвала з Британією останні колоніальні звʼязки, які тривали майже 400 років. Першим президентом нової республіки стала Сандра Мейсон, а співачка барбадоського походження Ріанна отримала звання Національного героя.

19

На початку грудня в Австралії вийшов музичний альбом, що повністю складається зі звуків птахів, які перебувають під загрозою зникнення. У середини місяця він потрапив до пʼяти головних музичних чартів країни, обігнавши таких виконавців, як Abba, The Weeknd та Мерайя Кері.

20

Девʼятнадцятого грудня українська кіберспортивна команда Na`Vi стала чемпіоном BLAST Premier World Final 2021 з Counter-Strike. У фіналі вони перемогли російську команду Gambit Esports із рахунком 2:1.

Getty Images / «Бабель»

21

Двадцять пʼятого грудня NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Вебб». Це найдорожча та найбільша орбітальна обсерваторія — вартість проекту близько $10 мільярдів. «Джеймс Вебб» має замінити телескоп «Хаббл», який працює на орбіті вже 31 рік.

І ще одна гарна новина — цього року «Бабель» запустив донати! Тепер нас можна підтримати, щоб ми й надалі працювали для вас!