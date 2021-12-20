Українська команда NAVI обіграла росіян та стала чемпіоном BLAST Premier: World Final 2021 по Counter-Strike

Українська кіберспортивна команда з Counter-Strike: Global Offensive NAVI завершила рік взяттям ще одного трофея. У фіналі турніру BLAST Premier World Final 2021 вони перемогли російську команду Gambit Esports з рахунком 2:1.
За перше місце NAVI отримали $500 тисяч, а загалом за рік заробили $4 мільйони, вигравши вісім великих титулів.
Склад Gambit: nafany, sh1ro, interz, Ax1le, Hobbit.
Склад NAVI: S1mple, B1t, Boombl4, Electronic, Perfecto.
Чемпіонат BLAST Premier World Final 2021 проходив у Копенгагені з 14 до 19 грудня. Призовий фонд турніру становив мільйон доларів, з яких російський клуб отримав $250 тисяч за друге місце.
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