Найкращим кіберспортсменом року став українець — гравець у Counter-Strike

Український гравець у Counter-Strike: Global Offensive Олександр Костилєв став найкращим кіберспортсменом року. Він представляє українську організацію Natus Vincere.

Переможців у різних номінацій оголосили на церемонії The Game Awards 2021.

Експерти в ігровій індустрії визначили переможців у 30 різних номінаціях. Вони стосувалися кращих ігор у різних жанрах, а також було кілька номінацій у сфері кіберспорту.

Загалом кращою грою експерти визнали It Takes Two. Ця гра передбачає кооперацію двох гравців для спільного проходження низки різних рівнів та мініігор.

Що стосується кіберспорту, то Костилєв став найкращим кіберспортсменом року, а склад української організації Natus Vincere у CS:GO — найкращою командою року. Найкращою грою у кіберспорті стала League of Legends, а найкращим кіберспортивним заходом — Чемпіонат світу з League of Legends.