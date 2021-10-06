«Історичний момент». ВООЗ схвалила першу вакцину від малярії для дітей

Всесвітня організація охорони здоровʼя схвалила для дітей першу вакцину проти малярії — RTS, S/AS01 (вона ж Mosquirix) від британської фармкомпанії GlaxoSmithKline.
У пресрелізі організації сказано, що вакцина рекомендована до застосування в країнах Африки та інших регіонах з високим ступенем передачі інфекції. Рекомендація заснована на результатах досліджень в Гані, Кенії і Малаві.
Вакцина призначена для введення (схема з чотирьох доз) дітям у віці від 5 тижнів до 17 місяців для захисту від малярії, спричиненої паразитом Plasmodium falciparum. Він вважається найбільш смертоносним з пʼяти патогенів інфекції і найбільш поширеним.
Європейський регулятор, однак, пропонує колоти вакцину дітям у віці від 6 тижнів.
Голова ВООЗ Тедрос Гебреєсус назвав подію «історичним моментом», який «пожвавить» боротьбу із малярією.
- Mosquirix — це перша в світі ліцензована вакцина проти малярії, а також перша вакцина, ліцензована для використання проти будь-якого паразитарного захворювання людини. На її створення пішло близько 30 років, а схвалили її в 2015 році. У 2019 року в рамках експерименту її почали колоти людям в Малаві, Гані та Кенії. Однак ефективність вакцини лише 39%.
- Малярія — інфекційна хвороба, яка найбільше поширена у країнах із тропічним кліматом і перебігає із загальним нездужанням, нападами ознобу, підвищенням температури тіла. Якщо плануєте поїздку у країни з тропічним і субтропічним кліматом, де поширена малярія, необхідно пройти курс профілактичного лікування (хіміопрофілактики). Препарат визначає лікар з урахуванням ступеня поширеності малярії в кожній конкретній місцевості.
- У квітні цього року у Великій Британії оголосили про успішне випробування нової вакцини від малярії — її ефективність вища, ніж у Mosquirix.