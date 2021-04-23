У Великій Британії оголосили про успішне випробування вакцини від малярії. Її ефективність удвічі перевищує аналог

Під час дослідження в учасників, які отримали більш високі дози, виявили на 77% меншу ймовірність розвитку малярії протягом 12 місяців. У тих, хто отримував меншу дозу вакцини, ймовірність розвитку хвороби на 71% нижча. Серйозних побічних ефектів не зафіксовано. Щеплення отримали 450 дітей у віці від 5 до 17 місяців в Буркіна-Фасо. Дослідники з Оксфорду, які працюють з Індійським інститутом сироватки (Serum Institute of India) і американським виробником вакцин Novavax, вже почали третю фазу для тестування вакцини на більш широкій групі учасників.

Цей результат значно перевершує вакцину Mosquirix. Єдиний допущений в світі препарат розроблявся понад 30 років, а його ефективність становить усього 39%.

Фахівці Оксфордського університету заявили, що випробування розробленої ними вакцини від малярії показали, що її ефективність становить 77%.

«Завдяки зобовʼязанням нашого комерційного партнера, Індійського інституту сироваток, виробляти найближчим часом не менше 200 мільйонів доз на рік, вакцина може мати серйозний вплив на здоровʼя населення, якщо отримає ліцензію», — сказав директор Оксфордського інституту Едріан Хілл.

Малярія є причиною понад 400 тисяч смертей на рік, в основному серед дітей в Африці. У 2019 було зареєстровано близько 229 мільйонів випадків захворювання.