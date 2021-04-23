В Великобритании объявили об успешном испытании вакцины от малярии. Ее эффективность вдвое превышает аналог

Специалисты Оксфордского университета заявили, что испытания разработанной ими вакцины от малярии показали, что ее эффективность составляет 77%.

Об этом пишет Financial Times.

Этот результат значительно превосходит вакцину Mosquirix. Единственный допущенный в мире препарат разрабатывался более 30 лет, а его эффективность составляет всего 39%.

В ходе исследования у участников, получивших более высокие дозы, выявили на 77% меньшую вероятность развития малярии в течение 12 месяцев. У тех, кто получал меньшую дозу вакцины, вероятность развития болезни на 71% ниже. Серьезных побочных эффектов не зафиксировано. В ходе исследования прививки получили 450 детей в возрасте от 5 до 17 месяцев в Буркина-Фасо. Исследователи из Оксфорда, которые работают с Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India) и американским производителем вакцин Novavax, уже начали третью фазу для тестирования вакцины на более широкой группе участников.

«Благодаря обязательству нашего коммерческого партнера, Индийского института сывороток, производить в ближайшие годы не менее 200 миллионов доз в год, вакцина может оказать серьезное воздействие на здоровье населения, если она получит лицензию», — сказал директор Оксфордского института Эдриан Хилл.

Малярия является причиной более 400 тысяч смертей в год, в основном среди детей в Африке. В 2019 году было зарегистрировано около 229 миллионов клинических случаев заболевания.