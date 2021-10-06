«Исторический момент». ВОЗ одобрила первую вакцину от малярии для детей

В пресс-релизе организации сказано, что вакцина рекомендована к применению в странах Африки и других регионах с высокой степенью передачи инфекции. Рекомендация основана на результатах исследований в Гане, Кении и Малави.

Всемирная организация здравоохранения одобрила для детей первую вакцину против маляри — RTS,S/AS01 (она же Mosquirix) от британской фармкомпании GlaxoSmithKline.

Вакцина предназначена для введения (схема из четырех доз) детям в возрасте от 5 недель до 17 месяцев для защиты от малярии, вызываемой паразитом Plasmodium falciparum. Он считается самым смертоносным из пяти патогенов инфекции и наиболее распространенным.

Европейский регулятор, однако, предлагает колоть вакцину детям в возрасте от 6 недель.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал событие «историческим моментом», который «оживит» борьбу с малярией.