У Новій Зеландії птахом року став довгохвостий кажан — уперше ссавець

У Новій Зеландії птахом року назвали кажана — це вперше, коли наземного ссавця країни включили до щорічного конкурсу Forest & Bird, і до того ж він став переможцем.

Організатори пояснили, що включили кажана, щоб підняти його авторитет як виду, що знаходиться під загрозою зникнення.

«Після двотижневої кампанії, яка мало не зламала інтернет та налаштувала друзів один проти одного, довгохвостий кажан став переможцем, набравши найбільшу кількість голосів — 7 031», — зазначили організатори.

Цей конкурс проводять у рамках кампанії щодо підвищення обізнаності та підтримки тварини. Тобто голосування за кажанів — це також голосування за боротьбу з хижаками, за відновлення довкілля та дії, які допоможуть захистити від змін клімату рукокрилих та їх пернатих сусідів.