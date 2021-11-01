В Новой Зеландии птицей года стала длиннохвостая летучая мышь — впервые млекопитающее

В Новой Зеландии птицей года назвали летучую мышь — это впервые, когда наземное млекопитающее страны включили в ежегодный конкурс Forest & Bird, и к тому же оно стало победителем.

Организаторы объяснили, что включили летучую мышь, чтобы поднять ее авторитет как вида, который находится под угрозой исчезновения.

«После двухнедельной кампании, которая чуть не сломала интернет и настроила друзей друг против друга, длиннохвостая летучая мышь стала победителем, набрав наибольшее количество голосов — 7 031», — отметили организаторы.

Этот конкурс проводится в рамках кампании по повышению осведомленности и поддержки животного. То есть голосование за летучих мышей — это также голосование за борьбу с хищниками, за восстановление окружающей среды и действия, которые помогут защитить от изменений климата рукокрылых и их пернатых соседей.