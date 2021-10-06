На Аляске выбрали самого толстого медведя — им стал 25-летний Отис

На Аляске в Национальном парке и заповеднике «Катмай» выбрали самого толстого медведя — им в четвертый раз стал 25-летний самец по прозвищу Отис. Он уже получал этот титул в 2014, 2016 и 2017 годах.

Об этом сам парк сообщил в среду, 6 октября.

Вес победителя не называется. Голосование происходило онлайн с 29 сентября по 5 октября. В финале за Отиса проголосовали 51 320 человек, а за его оппонента Уолкера — 44 384. Однако The Washington Post пишет, что Отис — не самый упитанный медведь в парке. Первое место ему дали за старания, ведь он начал отъедаться позже всех — семь недель назад. В Национальном парке добавили, что Отис также является одним из самый старых медведей заповедника, у него нет двух зубов, все остальные «сильно изношены».