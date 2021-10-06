На Алясці обрали найтовстішого ведмедя — ним став 25-річний Отіс

На Алясці у Національному парку і заповіднику «Катмай» обрали найтовстішого ведмедя — ним у четвертий раз став 25-річний самець на прізвисько Отіс. Він вже отримував цей титул у 2014, 2016 і 2017 роках.

Про це сам парк повідомив у середу, 6 жовтня.

Вага переможця не називається. Голосування відбувалось онлайн з 29 вересня по 5 жовтня. У фіналі за Отіса проголосувало 51 320 людей, а за його опонента Волкера — 44 384. Однак The Washington Post пише, що Отіс — не найвгодованіший ведмідь в парку. Перше місце йому дали за старання, адже він почав відʼїдатися пізніше за всіх — сім тижнів тому. У Національному парку додали, що Отіс також є одним із найстаріших ведмедів заповідника, у нього немає двох зубів, усі решта «сильно зношені».