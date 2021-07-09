Китай прибрав гігантських панд із переліку тварин, які перебувають під загрозою зникнення

Китайські чиновники заявили, що гігантські панди більше не класифікуються як вид, що перебуває під загрозою зникнення. Їхня кількість у дикій природі вже досягла 1 800, але вид, як і раніше, вважається уразливим.

Про це повідомляє BBC.

Експерти кажуть, що Китаю вдалося врятувати свою культову тварину завдяки довгостроковим зусиллям щодо збереження — так, приміром, влада насадила бамбукові ліси (бамбук становить близько 99% раціону панд, без нього вони можуть голодувати).

«Останнє оновлення класифікації відображає поліпшення умов їхнього життя і зусилля Китаю по збереженню їхніх середовищ існування», — сказав глава департаменту природи і охорони навколишнього середовища Міністерства екології.

Китайські користувачі соціальних мереж були в захваті від цієї новини, заявивши, що це доказ того, що зусилля по збереженню навколишнього середовища того варті.