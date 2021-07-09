Китай убрал гигантских панд из перечня животных, которые находятся под угрозой исчезновения

Китайские чиновники заявили, что гигантские панды больше не классифицируются как вид, находящийся под угрозой исчезновения. Их количество в дикой природе уже достигло 1 800, но вид, как и раньше, считается уязвимым.

Об этом сообщает BBC.

Эксперты говорят, что Китаю удалось спасти свое культовое животное благодаря долгосрочным усилиям по сохранению — так, например, власть высаживает бамбуковые леса (бамбук составляет около 99% рациона панд, без него они могут голодать).

«Последнее обновление классификации отражает улучшение условий их жизни и усилия Китая по сохранению их среды обитания», — сказал глава департамента природы и охраны окружающей среды Министерства экологии.

Китайские пользователи социальных сетей были в восторге от этой новости, заявив, что это доказательство того, что усилия по сохранению окружающей среды того стоят.