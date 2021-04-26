«Оскар-2021»: Найкращим фільмом стала «Земля кочівників», а актором — Ентоні Гопкінс

Нагороди за найкращих акторів другого плану забрали Юн Ю Чжун («Мінарі») та Даніель Калуя («Юда і чорний месія»).

Найкращим актором став Ентоні Гопкінс за роль у фільмі «Батько», а найкращою акторкою — Френсіс Макдорманд за роль у фільмі «Земля кочівників».

Кращим фільмом року за версією кінопремії «Оскар» було визнано драму американської режисерки китайського походження Хлої Чжао «Земля кочівників».

Премію за найкращий саундтрек отримав фільм «Юда і чорний месія», а за найкращу музику до фільму нагороду здобув мультфільм «Душа». Також цей мультфільм став кращим анімаційним фільмом.

Фільм «Манк» зібрав дві нагороди — за найкращу операторську роботу та за найкращу роботу художника-постановника.

Фільм «Тенет» отримав премію за найкращі візуальні ефекти, а найкращим міжнародним фільмом стала стрічка «Ще по одній».

«Оскар» за режисуру отримала режисер «Землі кочівників» Хлоя Чжао, а премію за найкращий звук — фільм «Звук металу».