«Оскар-2021». Хто переможе? Прогнози та ставки букмекерів

Хто визначає переможців «Оскара»?

Переможців премії «Оскар» традиційно визначають члени Американської кіноакадемії. Нині до неї входить понад 9 тисяч людей. Це — актори, режисери, продюсери, сценаристи, оператори, спеціалісти з монтажу та інші кіношники.

Усі вони належать до одного з 17 об’єднань — залежно від спеціалізації. Кожне об’єднання висуває номінантів на «Оскар» у своїй категорії. Актори голосують за претендентів на чотири акторські премії, режисери обирають номінантів-режисерів, сценаристи оцінюють сценарії тощо. Виняток — категорія «Найкращий фільм». Номінувати стрічки до неї можуть усі.

Згодом Американська кіноакадемія обирає переможців. На цьому етапі члени кіноакадемії можуть голосувати у всіх категоріях. За «Найкращий фільм» голосують преференційно — члени кіноакадемії обирають не один фільм, а формують списки номінантів залежно від того, наскільки вони їм сподобалися.

Якщо понад 50 відсотків учасників голосування ставлять на перше місце один і той самий фільм — він виграє. Якщо ні — підраховують, які фільми ставили на друге, а за потреби — й на третє місце, поки якась стрічка не набере потрібну кількість голосів.

Президент Академії Девід Рубін представляє номінантів 93-ї церемонії вручення премії Оскар 15 березня 2021 року. Handout / Handout

Як можна наперед знати, як проголосують члени кіноакадемії?

До кіноакадемії входить багато членів кінематографічних гільдій США. Зокрема, Гільдія сценаристів, Гільдія продюсерів, а також Гільдія кіноакторів. Усі вони мають власні премії та оголошують лауреатів незадовго до вручення «Оскара». Їхня думка переважно збігається з рішенням Американської кіноакадемії. Найбільше членів, які входять до Американської кіноакадемії, у Гільдії продюсерів. Саме тому вона найчастіше «вгадує» переможців премії. За останній 31 рік лауреати премії Гільдії продюсерів отримували «Оскар» за «Найкращий фільм» 21 раз. Проте на результати можуть вплинути й інші премії в галузі кіномистецтва. Наприклад, нагороди Британської академії кіно і телемистецтва (BAFTA).

До чого тут BAFTA?

Окрім американців, до Американської кіноакадемії входять також іноземці. Серед них чимало британців. Близько 25 відсотків учасників Американської кіноакадемії одночасно входять до Британської академії кіно і телемистецтва, яка і вручає BAFTA, тому номінанти та переможці цих премій часто збігаються. Минулого року переможці 13 з 18 категорій BAFTA отримали «Оскар».

А що із «Золотим глобусом»?

До Американської кіноакадемії та Голлівудської асоціації іноземної преси, яка відповідає за «Золотий глобус», входять різні люди. Тому результати «Золотого глобуса» напряму не впливають на те, хто отримає «Оскар». Проте переможців «Золотого глобуса» оголошують раніше, що теоретично може схилити членів кіноакадемії до того чи іншого вибору.

То хто ж все-таки переможе?

Найкращий фільм — «Земля кочівників»

Nomadland

Найімовірнішим кандидатом на «Оскар» у категорії «Найкращий фільм» є «Земля кочівників» американської режисерки китайського походження Хлої Чжао. Стрічка вже зібрала цілу низку нагород. Спершу вона отримала «Золотого лева» на Венеційському фестивалі, потім — премію Peopleʼs Choice на Міжнародному кінофестивалі в Торонто, «Золотий глобус» та Critics Choice Award. До того ж фільм отримав нагороди Гільдії режисерів та Гільдії продюсерів США. Кілька тижнів тому «Землю кочівників» оголосили «найкращою стрічкою» за версією BAFTA.

Найкраща чоловіча роль — Чедвік Боузман

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Перемога в номінації, скоріше за все, дістанеться Чедвіку Боузману («Ма Рейні: мати блюзу»). Він уже отримав премію «Золотий глобус», нагороду Critics Choice Award та Гільдії кіноакторів . BAFTA номінувала актора на «Найкращу чоловічу роль», однак зрештою нагорода дісталася Ентоні Гопкінсу («Батько»). Якщо Боузман виграє, це буде його перший та останній «Оскар» — минулого серпня актор помер від раку.

Найкраща жіноча роль — Віола Девіс, Кері Малліган або Френсіс Макдорманд

Promising Young Woman

У номінації немає очевидної лідерки: Віола Девіс виграла премію Гільдії кіноакторів, Андра Дей — перемогла у категорії «Найкраща акторка» на «Золотому глобусі», Кері Малліган стала лауреаткою Critics Choice Award, а Френсіс Макдорманд отримала премію BAFTA. Проте найімовірніше, звання «Найкращої акторки» отримає Віола Девіс, Кері Малліган або Френсіс Макдорманд.

Найкраща чоловіча роль другого плану — Деніел Калуя

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Деніел Калуя вже отримав майже всі основні кінематографічні премії у своїй категорії. Він виграв на «Золотому глобусі», Critics Choice Award та BAFTA, а ще — отримав нагороду від Гільдії кіноакторів. Тепер зірці фільму «Юда і чорний месія», скоріше за все, дістанеться і «Оскар».

Найкраща жіноча роль другого плану — Юн Ю Чжун

Minari

Ще кілька місяців тому передбачити, хто виграє у цій категорії було складно. Отримати статуетку могла будь-хто з номінанток. Проте після того, як Юн Ю Чжун отримала нагороди від Гільдії кіноакторів і BAFTA за свою роль у «Мінарі», вона стала абсолютним лідером номінації. Якщо Юн Ю Чжун справді виграє «Оскар», то стане першою корейською акторкою, яка отримала нагороду Американської кіноакадемії.

Найкращий режисер — Хлоя Чжао

Amy Sussman / Staff

Авторка «Землі кочівників» Хлоя Чжао зібрала режисерські нагороди на Critics Choice Award та Золотому глобусі, а ще — отримала премію Гільдії режисерів США. Немає жодних причин вважати, що вона не отримає і «Оскар». Якщо Хлоя Чжао переможе, вона стане першою азійкою, яка виграла в номінації «Найкращий режисер», та другою жінкою-режисеркою, яка отримала «Оскар».

На кого ставлять букмекери?

Як ми це розрахували Розрахувати ймовірність перемоги за версією букмекерів можна за допомогою формули B / (A+B), де A і B — коефіцієнти ставки. Наприклад, якщо ставки на перемогу «Землі кочівників» 1/5, то ймовірність що стрічка отримає «Оскар» — 83 відсотки. 5 / (1+5) = 0,83

За підрахунками британської букмекерської контори oddshekers, найбільше шансів перемогти в номінації «Найкращий фільм» у «Землі кочівників». Нагороду за «Найкращу чоловічу роль» найімовірніше присудять Чедвіку Боузману. За «Найкращу жіночу роль» — Кері Малліган. У номінації «Найкращий режисер» найімовірніше переможе Хлоя Чжао. Нагороду за «Найкращу чоловічу роль другого плану» отримає Деніел Калуя. Перемога в номінації «Найкраща жіноча роль другого плану» дістанеться Юн Ю Чжун. Зараз ставки виглядають так:

Номінація «Найкращий фільм»

«Земля кочівників» — 1/5

«Суд над чиказькою сімкою» — 6/1

«Мінарі» — 16/1

«Перспективна дівчина» — 20/1

«Манк» — 40/1

«Юда та чорний месія» — 40/1

«Звук металу» — 100/1

«Батько» — 100/1

Номінація «Найкраща чоловіча роль»

Чедвік Боузман — 1/8

Ентоні Гопкінс — 7/1

Різ Ахмед — 16/1

Стівен Юн — 40/1

Ґері Олдмен — 50/1

Номінація «Найкраща жіноча роль»

Кері Малліган — 13/8

Віола Девіс — 2/1

Френсіс Макдорманд — 4/1

Андра Дей — 6/1

Ванесса Кірбі — 20/1

Номінація «Найкращий режисер»

Хлоя Чжао — 1/14

Девід Фінчер — 10/1

Лі Ісаак Чун — 20/1

Еміральд Феннел — 20/1

Томас Вінтерберг — 40/1

Номінація «Найкраща чоловіча роль другого плану»

Деніел Калуя — 1/16

Саша Барон Коен — 16/1

Леслі Одом — молодший — 18/1

Пол Рачі — 25/1

Лейкіт Стенфілд — 40/1

Номінація «Найкраща жіноча роль другого плану»