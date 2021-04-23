«Оскар-2021». Кто победит? Прогнозы и ставки букмекеров

Кто определяет победителей «Оскара»?

Победителей премии «Оскар» традиционно определяют члены Американской киноакадемии. Сейчас в нее входит более 9 тысяч человек. Это актеры, режиссеры, продюсеры, сценаристы, операторы, специалисты по монтажу и другие киношники.

Каждый из них входит в одно из 17 объединений — в зависимости от специализации. Эти объединения выдвигают номинантов на «Оскар» в своей категории. Актеры голосуют за претендентов на четыре актерские премии, режиссеры выбирают номинантов-режиссеров, сценаристы оценивают сценарии и так далее. Исключение — категория «Лучший фильм». Номинировать ленты в нее могут все.

Затем Американская киноакадемия выбирает победителей. На этом этапе члены киноакадемии могут голосовать во всех категориях. За «Лучший фильм» голосуют преференциально — члены киноакадемии выбирают не один фильм, а формируют списки номинантов в зависимости от своих предпочтений.

Если более 50 процентов участников голосования ставят на первое место один и тот же фильм — он выигрывает. Если нет — подсчитывают, какие фильмы ставили на второе, а при необходимости — и на третье место, пока какая-то лента не наберет нужное количество голосов.

Президент Академии Дэвид Рубин представляет номинантов 93-й церемонии вручения премии Оскар 15 марта 2021 года. Handout / Handout

Как можно заранее знать, как проголосуют члены киноакадемии?

В киноакадемию входит много членов кинематографических гильдий США. В частности, Гильдия сценаристов, Гильдия продюсеров, а также Гильдия киноактеров. Все они имеют собственные премии и объявляют лауреатов незадолго до вручения «Оскара». Их мнение в основном совпадает с решением Американской киноакадемии. Больше всего членов, которые входят в Американскую киноакадемию, в Гильдии продюсеров. Именно поэтому она чаще всего «угадывает» победителей премии. За последний 31 год лауреаты премии Гильдии продюсеров получали «Оскар» за «Лучший фильм» 21 раз. Однако на результаты могут повлиять и другие премии в области киноискусства. Например, награды Британской академии кино и телеискусства (BAFTA).

При чем тут BAFTA?

Кроме американцев, в Американскую киноакадемию входят также и иностранцы. Среди них немало британцев. Около 25 процентов участников Американской киноакадемии входят также в Британскую академию телевидения и киноискусства, которая вручает BAFTA, поэтому номинанты и победители этих премий часто совпадают. В прошлом году победители 13 из 18 категорий BAFTA получили «Оскар».

А что с «Золотым глобусом»?

В Американскую киноакадемию и Голливудскую ассоциацию иностранной прессы, отвечающую за «Золотой глобус», входят разные люди. Поэтому результаты «Золотого глобуса» напрямую не влияют на то, кто получит «Оскар». Однако победителей «Золотого глобуса» объявляют раньше, что теоретически может склонить членов киноакадемии к тому или иному выбору.

Так кто же все-таки победит?

Лучший фильм — «Земля кочевников»

Nomadland

Наиболее вероятным кандидатом на «Оскар» в категории «Лучший фильм» является «Земля кочевников» американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао. Лента уже собрала целый ряд наград. Сначала она получила «Золотого льва» на Венецианском фестивале, затем — премию Peopleʼs Choice на Международном кинофестивале в Торонто, «Золотой глобус» и Critics Choice Award. К тому же фильм получил награды Гильдии режиссеров и Гильдии продюсеров США. Несколько недель назад «Землю кочевников» объявили «Лучшей лентой» по версии BAFTA.

Лучшая мужская роль — Чедвик Боузман

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Победа в номинации, скорее всего, достанется Чедвику Боузману («Ма Рейни: мать блюза»). Он уже получил премию «Золотой глобус», награду Critics Choice Award и Гильдии киноактеров. BAFTA номинировала актера на «Лучшую мужскую роль», однако в итоге награда досталась Энтони Хопкинсу («Отец»). Если Боузман выиграет, это будет его первый и последний «Оскар» — в августе прошлого года актер скончался от рака.

Лучшая женская роль — Виола Дэвис, Кэри Маллиган или Фрэнсис Макдорманд

Promising Young Woman

В номинации нет очевидного лидера: Виола Дэвис выиграла премию Гильдии киноактеров, Андра Дэй — победила в категории «Лучшая актриса» на «Золотом глобусе», Кэри Маллиган стала лауреатом Critics Choice Award, а Фрэнсис Макдорманд получила премию BAFTA. Однако, вероятнее всего, звание «Лучшей актрисы» получит Виола Дэвис, Кэри Маллиган или Фрэнсис Макдорманд.

Лучшая мужская роль второго плана — Дэниел Калуя

JUDAS AND THE BLACK MESSIAH

Дэниел Калуя уже получил почти все основные кинематографические премии в своей категории. Он выиграл на «Золотом глобусе», Critics Choice Award и BAFTA, а еще — получил награду от Гильдии киноактеров. Теперь звезде фильма «Иуда и черный мессия», скорее всего, достанется и «Оскар».

Лучшая женская роль второго плана — Юн Ю Чжун

Minari

Еще несколько месяцев назад предсказать, кто выиграет в этой категории, было сложно. Получить статуэтку могла любая из номинанток. Однако после того как Юн Ю Чжун получила награды от Гильдии киноактеров и BAFTA за свою роль в «Минари», она стала абсолютным лидером номинации. Если Юн Ю Чжун действительно выиграет «Оскар», то станет первой корейской актрисой, получившей награду Американской киноакадемии.

Лучший режиссер — Хлоя Чжао

Amy Sussman / Staff

Автор «Земли кочевников» Хлоя Чжао собрала режиссерские награды на Critics Choice Award и «Золотом глобусе», а еще — получила премию Гильдии режиссеров США. Нет никаких оснований считать, что она не получит и «Оскар». Если Хлоя Чжао победит, она станет первой азиаткой, выигравшей в номинации «Лучший режиссер» и второй женщиной-режиссером, получившей «Оскар».

На кого ставят букмекеры?

Как мы это рассчитали Рассчитать вероятность победы по версии букмекеров можно при помощи формулы B / (A + B), где A и B — коэффициенты ставок. Например, если ставки на победу «Земли кочевников» 1/5, то вероятность что лента получит «Оскар» — 83 процента. 5 / (1 + 5) = 0,83

По подсчетам британской букмекерской конторы oddshekers, больше всего шансов победить в номинации «Лучший фильм» у «Земли кочевников». Награду за «Лучшую мужскую роль», скорее всего, присудят Чедвику Боузману. А за «Лучшую женскую роль» — Кэри Маллиган. В номинации «Лучший режиссер», скорее всего, победит Хлоя Чжао. Награду за «Лучшую мужскую роль второго плана» получит Дэниэл Калуя. Победа в категории «Лучшая женская роль второго плана» достанется Юн Ю Чжун. Сейчас ставки выглядят так:

Номинация «Лучший фильм»

«Земля кочевников» — 1/5

«Суд над чикагской семеркой» — 6/1

«Минари» — 16/1

«Девушка, подающая надежды» — 20/1

«Манк» — 40/1

«Иуда и черный мессия» — 40/1

«Звук металла» — 100/1

«Отец» — 100/1

Номинация «Лучшая мужская роль»

Чедвик Боузман — 1/8

Энтони Хопкинс — 7/1

Риз Ахмед — 16/1

Стивен Юн — 40/1

Гэри Олдмен — 50/1

Номинация «Лучшая женская роль»

Кэри Маллиган — 13/8

Виола Дэвис — 2/1

Фрэнсис Макдорманд — 4/1

Андра Дэй — 6/1

Ванесса Кирби — 20/1

Номинация «Лучший режиссер»

Хлоя Чжао — 1/14

Дэвид Финчер — 10/1

Ли Исаак Чун — 20/1

Эмиральд Феннел — 20/1

Томас Винтерберг — 40/1

Номинация «Лучшая мужская роль второго плана»

Дэниел Калуя — 1/16

Саша Барон Коэн — 16/1

Лесли Одом — младший — 18/1

Пол Рачи — 25/1

Лейкит Стэнфилд — 40/1

Номинация «Лучшая женская роль второго плана»