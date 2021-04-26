«Оскар-2021»: Лучшим фильмом стала «Земля кочевников», а актером — Энтони Хопкинс

Награды за лучших актеров второго плана забрали Юн Ю Чжун («Минари») и Даниэль Калуя («Иуда и черный мессия»).

Лучшим актером стал Энтони Хопкинс за роль в фильме «Отец», а лучшей актрисой — Фрэнсис Макдорманд за роль в фильме «Земля кочевников».

Лучшим фильмом года по версии кинопремии «Оскар» была признана драма американского режиссера китайского происхождения Хлои Чжао «Земля кочевников».

Премию за лучший саундтрек получил фильм «Иуда и черный мессия», а за лучшую музыку к фильму награду получил мультфильм «Душа». Также этот мультфильм стал лучшим анимационным фильмом.

Фильм «Манк» собрал две награды — за лучшую операторскую работу и за лучшую работу художника-постановщика.

Фильм «Тенет» получил премию за лучшие визуальные эффекты, а лучшим международным фильмом стала лента «Еще по одной».

«Оскар» за режиссуру получила режиссер «Земли кочевников» Хлоя Чжао, а премию за лучший звук — фильм «Звук металла».