У Сомалі вперше за 30 років відбувся публічний показ фільму

У Сомалі відбувся перший публічний показ фільму за 30 років. У Національному театрі в столиці Могадішо показали два короткометражні фільми сомалійського режисера Ібрагіма КМ.

Про це повідомляє BBC.

Кіноглядачі заплатили $10 за перегляд двох фільмів «Ху» (Hoos) і «Побачення з пекла» (Date from Hell). Їм довелося пройти через кілька блокпостів, щоб потрапити в зелену зону, де знаходяться театр, президентський палац і парламент.

Директор театру сказав, що це була «історична ніч для сомалійського народу».

«Це платформа, яка дає можливість сомалійським авторам пісень, оповідачам, кінорежисерам і акторам відкрито представити свій талант», — додав він.