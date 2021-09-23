В Сомали впервые за 30 лет состоялся публичный показ фильма

В Сомали состоялся первый публичный показ фильма за 30 лет. В Национальном театре в столице Могадишо показали два короткометражных фильма сомалийского режиссера Ибрагима КМ.

Об этом сообщает BBC.

Кинозрители заплатили $10 за просмотр двух фильмов «Ху» (Hoos) и «Свидание из ада» (Date from Hell). Им пришлось пройти через несколько блокпостов, чтобы попасть в зеленую зону, где находятся театр, президентский дворец и парламент.

Директор театра сказал, что это была «историческая ночь для сомалийского народа».

«Это платформа, которая дает возможность сомалийским авторам песен, рассказчикам, кинорежиссерам и актерам открыто представить свой талант», — добавил он.