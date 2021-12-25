NASA запустило телескоп «Джеймс Вебб»

Американське аерокосмічне управління NASA запустило космічний телескоп «Джеймс Вебб» вартістю $10 мільярдів.

Запуск відбувся в суботу о 14:20 за Києвом з космодрому Куру у французькій Гвіані. NASA відправило його у співпраці з європейськими та канадськими партнерами. Телескоп «Джеймс Вебб» замінить Hubble («Хаббл»), який пропрацював 31 рік. Новий телескоп є найдорожчим проєктом в історії NASA.

Телескоп відправили на відстань 1,5 мільйона кілометрів від Землі — до точки L2 (точка Лагранжа 2). Він летітиме 29 днів. Учені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії. Він допоможе набагато глибше зазирнути у Всесвіт і детальніше вивчити галактики та планети.