NASA «розпакувало» свій найдорожчий проєкт за $10 млрд. Телескоп «Джеймс Вебб» готують до запуску

Космічне агентство NASA завершило «розпакування» космічного телескопу JWST («Джеймс Вебб»), який замінить Hubble («Хаббл») у цьому році. Найдорожчий проєкт в історії NASA за $10 млрд готують до запуску.
Про це повідомляється у Twitter ракети Ariane 5, яка доставить телескоп у космос.
Телескоп «розпакували» на космодромі Куру у французькій Гвіані. Його доставили по воді через Панамський канал у спеціальному контейнері з контрольованим середовищем. За планом NASA, запуск JWST призначений на 18 грудня.
Вчені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії. Він допоможе зазирнути у Всесвіт набагато далі і детальніше вивчити галактики та планети. Наприклад, телескоп буде вивчати нову екзопланету розміром як Земля K2-315b, дані про яку зібрали в 2017 році.
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