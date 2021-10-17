NASA «розпакувало» свій найдорожчий проєкт за $10 млрд. Телескоп «Джеймс Вебб» готують до запуску

Космічне агентство NASA завершило «розпакування» космічного телескопу JWST («Джеймс Вебб»), який замінить Hubble («Хаббл») у цьому році. Найдорожчий проєкт в історії NASA за $10 млрд готують до запуску.

Про це повідомляється у Twitter ракети Ariane 5, яка доставить телескоп у космос.

Телескоп «розпакували» на космодромі Куру у французькій Гвіані. Його доставили по воді через Панамський канал у спеціальному контейнері з контрольованим середовищем. За планом NASA, запуск JWST призначений на 18 грудня.

Вчені покладають на «Джеймс Вебб» великі надії. Він допоможе зазирнути у Всесвіт набагато далі і детальніше вивчити галактики та планети. Наприклад, телескоп буде вивчати нову екзопланету розміром як Земля K2-315b, дані про яку зібрали в 2017 році.