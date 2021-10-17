NASA «распаковало» свой самый дорогой проект за $10 млрд. Телескоп «Джеймс Уэбб» готовят к запуску

Космическое агентство NASA завершило «распаковку» космического телескопа JWST («Джеймс Уэбб»), который заменит Hubble («Хаббл») в этом году. Самый дорогой проект в истории NASA за $10 млрд готовят к запуску.

Об этом сообщается в Twitter ракеты Ariane 5, которая доставит телескоп в космос.

Телескоп «распаковали» на космодроме Куру во французской Гвиане. Его доставили по воде через Панамский канал в специальном контейнере с контролируемой средой. По плану NASA, запуск JWST назначен на 18 декабря.

Ученые возлагают на «Джеймс Уэбб» большие надежды. Он поможет заглянуть во Вселенную намного дальше и детальнее изучить галактики и планеты. Например, телескоп будет изучать новую экзопланету размером с Землю K2-315b, данные о которой собрали в 2017 году.